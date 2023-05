Video: así fue el marcaje de Yerry Mina a Haaland que indignó a Guardiola

Manchester City derrotó 3-0 al Everton el fin de semana y siguió en la cima de la Premier League. Aunque los ciudadanos se llevaron una victoria abultada, el delantero Erling Haaland no la pasó nada bien ante el marcaje incisivo del colombiano Yerry Mina.

May 15 - 15:50

May 16 - 00:00

May 15 - 17:35

“Con Mina no es necesario lo que hace, no es necesario. Es un juego de fútbol, no es necesario hacer lo que hace cada partido. Le dije ‘eres lo suficientemente bueno como para hacer eso’”, dijo Guardiola tras ser consultado por las palabras que dirigió al colombiano al acabar el cotejo.

“Esto no se trata de lo físico, tampoco mental. Hay cosas que no es necesario hacer y las hace todo el tiempo, con él, con Ayme (Laporte), con Jack (Grealish). Invítelo a la conferencia de prensa y pregúntele”, añadió el estratega. ¡Alerta en Cali! Jugadores amenazan con no jugar la última fecha de Liga

Las marcas que quedaron en el cuerpo de Haaland causó indignación en algunos seguidores del City, que han llegado a pedir incluso una sanción para el colombiano.

Y es que Yerry Mina se tomó su cruce con Haaland con todo el compromiso, aunque no pudo evitar que el delantero marcara.

Tras la polémica, ESPN hizo un recuento de los duelos y pequeños roces que tuvieron los dos futbolistas en el terreno juego. ¿Tiene razón Guardiola?