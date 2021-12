Y aunque Fortaleza empezó ganando en el estadio Metropolitano de Techo a los 17 minutos de juego, con anotación de Carlos Lucumí, Bogotá le dio la vuelta al marcador antes de finalizar la primera parte con goles de Luis Pérez y Aldair Zárate y dejar abierta la definición en Villavicencio.

Mientras en Bogotá Fortaleza perdía, Unión y Llaneros no encontraban la ruta del gol. Los locales lo intentaron en varias oportunidades, pero no tuvieron suerte frente al portero Ramiro Sánchez. Mientras tanto el equipo visitante no se acercaba al arco de Kevin Armesto con peligro.

Fue solo hasta el minuto 80 cuando Diego Echeverry rompió el cero a cero y anotó para la ventaja del local, aunque no le alcanzaba para su clasificación, pues la diferencia de gol no le alcanzaba, pese a tener los mismos 10 puntos de Fortaleza.