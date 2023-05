“Son mentiras”: la dura reacción de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez

James también dijo en la entrevista que en el Mundial participaron equipos que no deberían haber estado allí. “Cuando Perú y Australia jugaron el repechaje allá en Catar, yo dije: ¿estos dos equipos cómo van a ir a una Copa del Mundo, con todo el respeto que se merecen?”, apuntó.

Reconoció la responsabilidad tanto suya como de todos los jugadores en la eliminación de Colombia en el camino hacia el Mundial de Qatar 2022. Destacó la falta de gol en momentos clave y señaló: “No puede ser que no metamos goles en siete partidos con tantos jugadores buenos que tenemos. Deberíamos anotar dos o tres goles por partido. Debemos asumir responsabilidades”, declaró el mediocampista de Cúcuta.

James habló sobre su relación con Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda durante el ciclo anterior. Aseguró que no tuvo problemas con ninguno de los dos, a pesar de las ocasiones en las que se sintió frustrado por no poder contribuir plenamente.

James Rodríguez generó varios titulares este jueves debido a sus declaraciones en una entrevista, en la que respondió a sus críticos, habló sobre su futuro y mostró su determinación por regresar a la Selección Colombia para buscar la clasificación al Mundial de 2026.

El periodista considera que los jugadores a los que Rueda alineó en el campo también tienen una gran parte de culpa en la falta de gol. Cuestionó: "Más bien, ¿por qué no hablamos de cuántos partidos nos pasamos sin marcar un gol? ¿Seis? ¿Siete?".

Las declaraciones de James fueron interpretadas por muchos como una crítica directa hacia Reinaldo Rueda, el técnico de la Selección Colombia durante la última etapa de las Eliminatorias y señalado por no encontrar la fórmula para que el equipo nacional encontrara el camino hacia el gol, que se les negó en el momento menos oportuno.

Vélez concluyó su mensaje haciendo referencia a una icónica frase del Rey Juan Carlos de España dirigida al fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez. “No me digan que vamos a tener que parafrasear al Rey Juan Carlos con Chávez al lado”, dijo como respuesta a James.

El veterano periodista publicó otro tuit en el que dejó clara su postura sobre las declaraciones de James, afirmando que la responsabilidad de no marcar goles en siete partidos recae en todos, no solo en el entrenador. Vélez destacó que la obligación de anotar goles no recae únicamente en el técnico, sino que es responsabilidad de todo el equipo.

Tras la eliminación en la eliminatoria a Qatar y debido a su presente en los clubes, en el país muchos consideran que James y otros jugadores deben dar paso a jugadores más jóvenes en la Selección Colombia.

Sin embargo, el cucuteño cree que todavía puede aportar al combinado patrio y se entrena para ser tenido en cuenta en la próxima doble fecha de amistosos, en la que Colombia jugará con Irak y Alemania.