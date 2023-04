“Son comentarios difamatorios”, jugador acusado de racismo en Colombia

No para la polémica que se desató por la denuncia pública que hizo el futbolista Marco Pérez sobre un hecho de racismo que habría sufrido durante el duelo entre Unión Magdalena y Águilas Doradas este domingo 2 de abril en la Liga BetPlay. ¿Hay racismo en el FPC? La denuncia que involucra a un ex Selección Colombia

El duelo finalizó con victoria para los bananeros por 3-1, aunque más que el resultado, la noticia de este juego fueron las acusaciones de Pérez, que aseguró en rueda de prensa que Alexander Mejía lo trató de esclavo.

Según el jugador de Águilas Doradas, Mejía acudió a un insulto racista mientras ambos sostenían una discusión propia de la calentura del partido.

“Buenas noches, con respecto a lo que yo vi en el terreno de juego y por lo cual vengo aquí a la rueda de prensa es porque estoy un poquito triste porque Mejía me dice a mí esclavo, y eso es una palabra que aquí en Colombia no la podemos usar. La verdad yo estoy muy triste, le dije al profe (Lucas González, DT de Águilas) que me dejara venir a la rueda de prensa y esto no puede quedar así”, sostuvo Pérez luego del cotejo.