“Lo importante cuando termine la temporada es dónde se llegó, si se cumplió el objetivo o no, si se llegó a lo más grande o se sufrió y no pudimos cumplir con el objetivo. Es lo único que cuenta. Todo este camino tendrá momentos buenos, difíciles, momentos muy buenos y ahí el equilibrio, la fuerza del grupo, del vestuario, el trabajo del cuerpo técnico te conducen a la regularidad, que es lo más difícil de encontrar en la vida”, continuó.

No tiene ninguna duda en la meta esencial. “Desde que llegué, el único objetivo que me interesa es que el equipo gane. Y, a partir de ahí, buscamos los caminos necesarios para el objetivo principal, que es ganar”, expresó durante la rueda de prensa telemática desde el Wanda Metropolitano, donde también recordó que “hay veces que se puede jugar mejor y hay veces que no” y advirtió de que lo crucial es que, al final de la campaña, el equipo logre lo que se propone.

“EL PARTIDO A PARTIDO NO QUIERE DECIR QUE NO TENGA OTRAS PRETENSIONES”

En torno al Atlético surge ahora el sobrenombre de favorito en la Liga. Eso le transmite a Simeone “que se están haciendo las cosas bien”. “Y, cuando es así, todo lo que nos rodea y nos observa opina en relación de lo que el equipo puede demostrar. Eso no quita que no nos confundamos, porque ni esto nos puede entusiasmar ni llevar a un estado que no tenemos que tener”, alertó.

Sólo piensa “partido a partido”. “No entiendo otra manera el fútbol. Eso no quiere decir que no tenga otras pretensiones”, recalcó el preparador argentino, este miércoles ante un duelo clave en el Wanda Metropolitano en la Liga de Campeones. La victoria encarrila la clasificación; la derrota la pone más que en duda.

“Conociéndola los futbolistas que tenemos en el plantel que han competido varios años en ella, sabemos que la Champions no te espera. Es un partido importante. Nos enfrentamos a un rival que trabaja muy bien, sobre todo la táctica defensiva, con buen juego de contraataque y tendremos que estar atentos para sostener el ataque e intentar llevar el partido donde le podemos hacer daño. Hicimos un buen partido en Rusia, no pudimos concretar las oportunidades y será un partido duro, con un rival que no va a ceder un espacio en el terreno”, avanzó.

“MIENTRAS TRIPPIER ESTÉ EN CONDICIONES, SEGUIREMOS INSISTIENDO CON ÉL”

Ahí seguirá Kieran Trippier en el lateral derecho, aunque lo haya jugado todo hasta ahora. “Está jugando cada vez mejor. En los últimos partidos hay una evolución muy buena en consecuencia de lo que necesitamos de él. Es un jugador importantísimo para nosotros y mientras esté en condiciones de jugar seguiremos insistiendo con él, pese a que tiene una carga enorme de partidos y lo sabemos”, apuntó mientras Sime Vrsaljko sigue su recuperación, “acercándose a poder estar con el grupo”, y él ya idea alternativas para esa posición por “situaciones como lesiones, suspensiones, el coronavirus...”.

En esa mejoría del lateral británico influye la “posibilidad de tener un recorrido más concreto y con menos ansiedad a la pérdida de la pelota para volver en esas diagonales necesarias de los laterales para cumplir en fase defensiva”. Eso lo ha aportado la posición por delante de Marcos Llorente, que “potenció también la velocidad”.

“El crecimiento del equipo va relacionado a la mejora de muchos futbolistas de la temporada pasada, sumados Herrera, Lemar, que está mejorando. Ojalá lo pueda demostrar esto que estoy hablando y lo van a ver”, prosiguió Simeone, que antes había hablado de Mario Hermoso, otro futbolista cuyo crecimiento de un curso a otro es formidable.

“Desde que contamos con Mario y pensamos en él era una búsqueda de algo que está sucediendo ahora. Posiblemente tardamos más tiempo de lo previsto, pero la búsqueda es justa y consecuente. Habíamos probado ya en algún partido y pensamos siempre en esa alternativa (como tercer central de perfil zurdo en defensa con un carrilero por la banda izquierda). Lo está haciendo de una manera muy buena. Es un jugador importante para la salida de la pelota, para contener el sostener del equipo y libera mucho más a la gente que pueda jugar por banda, sea Lodi, Carrasco, Vitolo, Saúl...”, valoró.