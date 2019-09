“Si James trabaja duro es él y 10 más en el Real Madrid”: Cristóbal Soria

Cristóbal Soria, comentarista deportivo de El Chiringuito, el programa de fútbol más visto en España y en América Latina, es un personaje polémico que asume posiciones radicales que le dan un toque de pimienta a este espacio deportivo.

Soria dialogó con El Universal en Miami sobre un tema que ha dado mucho qué hablar en Colombia en muchos años: la relación de James Rodríguez con el técnico Zinedine Zidane.

Después de un par de años en el Real Madrid, James partió al Bayern Múnich y ahora regresó a los blancos, que también tienen como técnico a Zidane, quien después de un año afuera del plantel retorna a tratar de guiar nuevamente a la victoria.

“El tema es claro: hay un técnico que se llama Zinedine Zidane, quien por las circunstancias X no tiene a bien contar con James Rodríguez hasta hace apenas unos días cuando le dio un poco de importancia ante la necesidad urgente que tenía por las lesiones de su plantel. Pero la verdad es que no le da bola al colombiano”, sostuvo Soria, de nacionalidad española y quien fue árbitro de fútbol y trabajó como delegado del Sevilla durante 11 años.

A la pregunta de si James tiene el fútbol para ser titular hoy con el Real Madrid, el periodista de El Chiringuito responde: “seguro. Él tiene que hacer su propia reflexión y saber lo que ha hecho mal en este tiempo porque un jugador de su categoría debe aportar mucho más, pero estoy convencido que si él aprieta un poquito y trabaja duro será James y diez más en el Madrid”.

Siempre se ha mostrado seguidor del Sevilla, pero no oculta su admiración por el Barcelona, club al que apoya con vehemencia.

¿Te hubiera gustado ver de regreso a Neymar en el Barcelona?

- Total. Verlo jugar cerca de Leo otra vez yo creo que no solo a mí si no a este deporte nos hubiera encantado. Creo que el mundo del fútbol se pierde esta inmensa oportunidad. Los dos juntos, mirándose con esa picardía, se entendían perfectamente estos dos gigantes del fútbol. De verdad que hemos perdido una oportunidad histórica.

¿Serresiete dónde está?

- Eso me pregunto yo, el astro portugués fue nominado a los premios The Best, en algo que no entiendo, por favor, Serresiete hace el ridículo todos los fines de semana en Juventus, por ahí subí un video en redes en estos días en donde queda plasmado todo esto. Por favor: este premio es para Messi, Serresiete no lo vuelva a ganar más (risas).

¿Y por qué para Messi este premio?

- Porque es la biblia del fútbol, estamos hablando de su santidad y de todo lo que hizo la pasada temporada, demostrando él que es el mejor: ganó la Liga de España, el goleador del torneo, el goleador de Europa. Es que estamos hablando de Messi, señores.

Soria será el embajador del juego entre Colombia y Venezuela este 10 de septiembre en Tampa, Estados Unidos.