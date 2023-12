Shohei Ohtani es reconocido como Atleta del Año por la ‘Associated Press’

El japonés Shohei Ohtani ha sido nombrado Atleta del Año por Associated Press. Este logro destaca no solo su habilidad en el campo, sino también su impacto en el mundo del deporte a nivel global. Ohtani, conocido por su versatilidad como lanzador y bateador.

Esta no es la primera vez que Ohtani recibe dicho reconocimiento de la AP. En los últimos tres años, ha sido una presencia constante en las deliberaciones de la Associated Press para esta distinción. En 2021, Ohtani fue elegido de manera unánime como el mejor deportista del mundo. En 2022, aunque no repitió como ganador, se mantuvo en la competencia, terminando segundo.

El éxito de Ohtani puede atribuirse a su excepcional habilidad para adaptarse y sobresalir tanto en el bateo como en el lanzamiento, una combinación rara en el béisbol profesional. Su impacto va más allá de sus logros individuales, influyendo en la próxima generación de jugadores de béisbol.