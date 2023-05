Sergio Busquets, el jugador que confundió al fútbol

“Es muy inteligente, lo entiende todo. No es fácil jugar en el mejor equipo del mundo. Si sobrevives tantos años en el Barcelona es que eres muy fuerte, porque si no te quitan el puesto. Yo fui un afortunado de poder entrenarle”, afirma Pep Guardiola sobre Sergio Busquets.

“Es un jugador de leyenda. Uno de los mejores mediocentros del fútbol mundial y el mejor centrocampista defensivo de la historia de España”, comentaba Xavi Hernández de él cuando este anunció su retirada de la selección.

Entonces, su actual entrenador en el Barça ya sabía que sería muy complicado convencerle de que siguiera al menos un año más y no se cansaba de repetir lo difícil que sería encontrar un sustituto en su posición si finalmente se marchaba.

Y es que para Xavi, siempre ha sido un jugador infravalorado: “Busi hace de todo en el centro del campo y, sin embargo, nunca compite por el Balón de Oro. Me parece un escándalo”.

Pero a Busquets, las galas y los premios jamás le importaron: “No te diré que no me hace ilusión, pero no es una cosa prioritaria para mí ni le doy mucho valor. Me importan más los elogios de los entrenadores, compañeros o de la gente del fútbol que no lo que dice un jurado, que lo que busca es el futbolista mediático. Y yo no lo soy”.

Efectivamente, Sergio Busquets ha huido siempre de la fama, de los cambio de ‘look’, de los tatuajes, la ropa de marca y los deportivos de lujo. Porque ha vivido fuera de los terrenos de juego con la discreción y sencillez con la que siempre ha actuado sobre el césped. Junior: Cartagenero Ómar Albornoz, señalado en lista de parranderos

Y esa ha sido su principal virtud: hacer fácil lo difícil, convertir lo que parece complicado en algo de los más simple. Como despedirse del club de su vida en las redes sociales con un vídeo de apenas dos minutos.

A punto de cumplir 35 años, Busquets, que asumió los galones como primer capitán desde que se fuera Messi, ha dicho basta. Era el último futbolista que quedaba de la época dorada del conjunto azulgrana.

El faro que, desde el pivote defensivo, guio al mejor Barça de la historia gracias a su inteligencia táctica y su intuición para estar siempre en el momento justo en el sitio adecuado, tanto en la recuperación del balón como en el inicio de la jugada.

Por eso, cuelga la zamarra azulgrana con un palmarés solo al alcance de los más grandes: 31 títulos (8 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Ligas de Campeones, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa), que seguramente sean 32 dentro de unos días, cuando el Barcelona se proclame de nuevo campeón de Liga.

Uno de los artífices del sextete de 2009 con Guardiola y del triplete de 2015 con Luis Enrique, al que también tuvo como seleccionador.

“Busi es una garantía, un jugador excepcional muchas veces injustamente criticado. Es indispensable para mí, me gustaría poderle dar descanso, pero es un capricho que no me puedo permitir”, llegó a decir Lucho de él. Egan Bernal volvió a sufrir otra caída en Europa

Y es que Sergio Busquets ha sido indiscutible con todos los entrenadores que ha tenido durante los últimos tres lustros. Por eso lleva 719 partidos disputados como azulgrana, solo por detrás de Messi (778) y el propio Xavi (767) como el futbolista que más veces ha defendido la camiseta del Barça.

Durante todos estos años ha sido la extensión en el terreno de juego de sus entrenadores. Porque todos los técnicos que lo han tenido a sus órdenes querían ser Sergio Busquets.

A él, si un día inicia su carrera como técnico después de colgar la botas, no le hará falta. Algo que Guardiola tiene claro: “Estoy convencido de que será entrenador y que tarde o temprano le veremos en un banquillo”.

EL QUE LO CAMBIÓ TODO

Pero si hay un comentario sobre Sergio Busquets que le ha dado vuelta al mundo es el que dijo el volante creativo argentino Juan Román Riquelme.

Según el ahora directivo de Boca Juniors, la aparición en el fútbol de Busquets cambió el paradigma del jugador interior, al que antes solo se le pedía que recuperara el balón y al que ahora se le exige que tenga la capacidad de crear como un 10.

“El único número 5 que conocí en mi vida que es un número 10 y hace todo bien, es Busquets. Busquets confundió al fútbol mundial. Desde que apareció Busquets empezamos con que el cinco tiene que tener buen pase, con que los equipos juegan mal porque el cinco pasa mal la pelota”, dijo Riquelme en una entrevista que suele compartirse entre los futboleros en redes sociales. Video: Jordan Díaz le conecta tres jonrones a los Yankees en un mismo juego

“Antes era el 10 el que te hacía jugar bien, ahora parece que si el equipo juega mal es por culpa del cinco. ‘El cinco la pasa mal, el cinco no la agarra’, dicen. Nos olvidamos que tiene que marcar, meterse entre los centrales. ¿Si todos pueden hacer las dos cosas? No, Busquets hay uno solo”, añadió sobre la calidad del español.