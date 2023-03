Selección Colombia: dos cartageneros convocados para amistosos de marzo

La Federación Colombiana de Fútbol anunció la convocatoria del entrenador argentino Néstor Lorenzo para los próximos amistosos de la Selección Colombia ante Corea del Sur y Japón, que se disputarán en la primera fecha FIFA del 2023.

Néstor Lorenzo llamó a 25 futbolistas, entre los que destacan Radamel Falcao García, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, así como varios referentes y jugadores de Europa que no pudieron participar en el primer partido del año ante Estados Unidos.

También figuran dos cartageneros con buen presente como Diego Valoyes, de Talleres, y Jorge Carrascal, del CSKA Moscú. Lea: ¡Muy de malas! Estrella de la Juventus de Turín se vuelve a lesionar

La Selección Colombia se enfrentará a Corea del Sur el 24 de marzo y cuatro días más tarde jugará contra Japón. Estos partidos servirán como preparación para las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026, que comenzarán en septiembre. La Tricolor dispondrá de la ventana de junio para disputar más amistosos de preparación, para los que el entrenador Néstor Lorenzo expresó su interés en enfrentarse a selecciones europeas.

En la convocatoria para los amistosos destaca la presencia de los referentes de la selección como Radamel Falcao García, James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Además, varios jugadores que militan en Europa y que no estuvieron en el primer partido del año ante Estados Unidos regresan a la selección. Lorenzo no pudo contar con figuras del exterior en ese partido debido a que el encuentro no se disputó durante una fecha FIFA.