¿Seguirá Ancelotti en el Real Madrid? Esto dijo el técnico italiano

"Cuando llegas a una semifinal te puede pasar esto, que te encuentras con un rival muy fuerte. Creo que llegar a unas semifinales es un éxito. Solo llegan cuatro. A veces puede pasar que pierdas", añadió Ancelotti, que negó que su futuro esté en el aire tras la eliminación contra el Manchester City.

“Nadie duda (de mí), porque el presidente ha sido claro hace quince días”, zanjó Ancelotti, que también aseveró que lo que le haya dicho el presidente en privado no lo va a decir en rueda de prensa.

El técnico del Real Madrid afirmó que confía en esta plantilla para ganar la Champions la próxima temporada porque vienen de ganarla el año pasado y aseguró que ya están pensando en la del año que viene.

“Obviamente el planteamiento del partido no ha salido. No tenemos que hacer un drama, esta plantilla lo hizo muy bien el año pasado y este. No hemos tenido la capacidad de llegar a la final. Lo vamos a hacer mejor la próxima temporada. Esta derrota solo es un paso para intentar ser mejor el año que viene”.