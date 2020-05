Sebastián Villa ratificó su contradenuncia contra su expareja

El jugador colombiano Sebastián Villa ratificó anoche su contradenuncia contra su exnovia Daniela Cortés, que lo había denunciado por maltratos físicos y agresiones que le causaron hasta la pérdida de un embarazo el año pasado.

El actual mediocampista ofensivo de Boca Juniors sostuvo que su expareja lo extorsionó, le robó dinero por "rabia y "celos" en lo que significó la ratificación de su contradenuncia.

Según sentencia Villa, todo este problema comenzó cuando su representante, Rodrigo Riep, le confirmó que tenía listo el departamento para que se mudara debido a la mala convivencia de la pareja.

sobre la supuesta pelea del lunes pasado a la noche, primero denunciada por Cortés a través de su cuenta de Instagram y luego ante la Justicia, Villa también contó una versión totalmente diferente.

El jugador de 23 años nacido en la ciudad de Bello (Antioquia) sostuvo que la disputa comenzó cuando su representante Rodrigo Riep le confirmó que tenía listo un vuelo privado a Medellín y un departamento para que se mudara por la mala convivencia de la pareja.

"Termino de empacar y me voy hacia la parte de abajo, donde le hago una llamada a la mamá, donde le dice que me dejen en paz, que no me pegue más. En ese momento Daniela me dice que le de 12.000 dólares para irse en un vuelo privado. Ella me dice que si no le daba ese dinero iba a publicar lo que publicó y dañar mi carrera. Y que le diera los 50.000 dólares acá y 100.000 en Colombia", expresó Villa según relata el portal de TyC Sports, que añade que este vuelo estaba organizado por el guardameta argentino Franco Armani y su esposa Daniela Rendón, que también es colombiana.

Daniela Cortés, exnovia del jugador Sebastián Villa, había denunciado la semana pasada por maltratos y con violencia física y psicológica.

“Es una persona bipolar. Por un momento está feliz y muestra alegría, pero en otro enojo, es grosero, insulta. Sebastián es una caja de sorpresas porque cambia de actitud constantemente. Lo perdoné muchas veces. Siempre creía que iba a cambiar. Pero un día está bien y otro día mal", había expresado esta semana Cortés en declaraciones al canal Crónica.

Villa llegó a Boca Juniors a mediados de 2018 procedente del Deportes Tolima, club en el que debutó como profesional en 2014 y con el que ganó dos títulos: la Copa Colombia de 2014 y el Torneo Apertura de 2018.En el club Xeneize el colombiano levantó la Supercopa del año pasado y la Superliga de 2020.

Villa debutó con la selección Colombia en septiembre de 2018.