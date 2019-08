Salcedo, goleador histórico del Real Cartagena que la pasa mal en el Caldas

Juan José Salcedo llegó al Once Caldas siendo el goleador histórico del Real Cartagena, una buena referencia para encajar en este club que es uno de los más importantes de Colombia. Sin embargo, este cartagenero no ha podido lucirse debido a que no atraviesa un buen momento futbolístico. “El Pitillo”, como es conocido, llegó al conjunto de Manizales a principios de este año. En el primer semestre tuvo un poco de continuidad e incluso llegó a marcar algunos goles. Para este segundo semestre, cuando se esperaba que iba a ‘explotar’, Salcedo no aparece en las convocatorias y cuando lo convocan se queda en el banco de suplentes. ¡Grave! Aquella figura que salía aplaudida del estadio Jaime Morón, no aparece en la Liga.

Solo diez minutos

De los ocho partidos que ha jugado Caldas este semestre por Liga Águila, a Salcedo solo lo han convocado en dos ocasiones, ante Millonarios y Cúcuta. Contra el equipo bogotano jugó los últimos diez minutos, mientras ante el cuadro ‘motilón’ no ingresó. La última aparición de Juan José fue el 14 de agosto ante América de Cali por el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Águila. Solo jugó un tiempo.

Se espera que para los próximos partidos, “El Pitillo” se ‘pellizque’ y vuelva a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico del Caldas, que lo lidera su paisano Hubert Bodhert, el mismo que lo llevó a la institución blanca. ¿Qué habrá pasado?

Salcedo es el goleador histórico del Real Cartagena con 54 anotaciones.