Rodrygo recibe insultos racistas en redes sociales tras cruce con Messi

Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, ha recibido en los últimos días insultos racistas en sus redes sociales tras protagonizar un enganchón con Lionel Messi durante el partido entre Brasil y Argentina jugado el martes en el Maracaná.

“Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos hacerlo, si vestimos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas entran en acción con su comportamiento criminal”, dijo el internacional brasileño.

El partido entre Brasil y Argentina, correspondiente a la sexta jornada de las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026, empezó con casi media hora de retraso debido a la trifulca que hubo entre ambas aficiones, lo que obligó a intervenir a la policía.