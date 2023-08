Roberto Mancini es el nuevo entrenador de la selección de Arabia Saudí

Mancini, que no explicó los motivos de su renuncia, tomó la decisión tras haberse mantenido en el cargo en un momento crítico de la historia del fútbol italiano, cuando no consiguió la clasificación para el Mundial de Qatar 2022 pese a ser la vigente campeona de Europa, en lo que fue el segundo mundial consecutivo sin la presencia de la ‘Azzurra’. Lea aquí: La cartagenera Víctoria Asís no es ‘profeta en su tierra’.