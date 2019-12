River Plate y Monagas de Venezuela, los invitados al Mundialito de fútbol

Con la participación de los equipos internacionales River Plate de Argentina y Monagas de Venezuela, el próximo lunes 9 de diciembre arrancará la sexta versión del Mundialito de Fútbol Cartagena de Indias.

Será una semana en la que escuelas locales, nacionales y las invitadas internacionales medirán el nivel en cuatro de sus categorías menores.

En el certamen participarán 12 equipos, que jugarán en el estadio Jaime Morón León, el estadio de San Fernando y el polideportivo de Comfenalco, en Zaragocilla.

El campeonato se jugará con dos grupos de seis equipos, en los que se enfrentarán todos contra todos. Al finalizar, los dos líderes de cada grupo se clasificarán a la final.

Los equipos participantes son, además de River Plate y Monagas, Deportivo Cali, Fortaleza, Ceif FC, JCR Meta, Independiente Meta, Instituto Capital Bogotá, Comfenalco Cartagena, Academia de Crespo, Boquilla FC y Mayorca Real Cartagena.

Las categorías en las que se enfrentarán los clubes son la sub 17 (2002-2003), sub 15 (2004-2005), sub 13 (2006-2007) y sub 11 (2008-2009).

El gerente del Mundialito, Roberto Saer Daccaret, habló con los medios y habló del crecimiento del certamen en los seis años que lleva de realización y el aporte que le ofrece a los jóvenes futbolistas.

“Estamos intentando que el torneo sea cada día más competitivo. Cuando empezamos con esto el reto era que Cartagena tuviera una competición más, pero hemos ido creciendo”, dijo.

“El objetivo es que jugadores, delegados, familiares y amigos tengan la oportunidad de disfrutar y poner a prueba sus mejores condiciones deportivas y competitivas, e interactúen con jugadores nacionales e internacionales de primer nivel”, sostuvo.

Saer Daccaret añadió que con la ayuda de los patrocinadores realizarán otros eventos, como una charla con el quinesiólogo de la Selección Colombia, Carlos Entrena, que compartirá sus conocimientos con los entrenadores y profesores del fútbol aficionado.