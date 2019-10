River Plate busca que Quintero y Borré no sean convocados a la Selección

“Es un contratiempo, claramente. El año pasado, si mal no recuerdo, Conmebol con los dos finalistas había incidido en que las federaciones sudamericanas tuvieran en cuenta la final que se estaba jugando. Ese mismo mensaje hubiera sido válido para este año. Viene una fecha FIFA pocos días antes de la final y se ve que no se tuvo en cuenta. Veremos si podemos consensuar, pero hasta ahora no hemos tenido notificación alguna (...) Miraremos si estas preselecciones terminan siendo confirmaciones y con base a eso veremos de qué manera podemos consensuar”, dijo Gallardo.

Por su parte, Juan Fernando Quintero evitó mostrar una posición sobre esa disputa, pues asegura que le ilusiona jugar una nueva final de Libertadores y también regresar a la Selección Colombia, en lo que sería su primer encuentro con Carlos Queiroz.

“De ese tema no me atrevería a hablar, apenas salió la preselección. Sabemos lo que nos estamos jugando que es la final de la Libertadores, sabemos que para nosotros también es importante la Selección, pero tenemos las personas adecuadas que le pueden dar el mejor manejo, todavía no ha salido la oficial y esperemos que pasen los días y ya miraremos qué pasa”, explicó Quintero.