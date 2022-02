‘Teo’ fue el jugador de mejor rendimiento en la Liga BetPlay y lideró al Cali campeón en 2021, por lo que su nombre siempre figuró entre los que pedían la afición y la prensa colombiana. Pero nunca fue convocado a pesar de que otros jugadores del rentado local sí fueron tenidos en cuenta.

El periodista JJ Miranda citó una fuente de la Selección Colombia que pidió reserva de su nombre, que le relató que Rueda tenía la intención de llamar a Teófilo, pero jugadores se opusieron.

“Profe, no lo queremos y no nos llega bien. No encaja y no nos gusta”, le dijeron directamente al entrenador algunos futbolistas, según la versión del comunicador.

Rueda habría cedido a la petición con el objetivo de mantener “la mediana armonía” por la que pasaba el grupo, que con Queiroz había mostrado señales de un rompimiento.

Sin embargo, al equipo no le salieron las cosas y está a un paso de ser eliminado en las Eliminatorias.