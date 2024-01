Regresa el fútbol colombiano y estos son los puntos a tener en cuenta

Sin embargo, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, señaló que hacer las dos ligas al año es lo más práctico por ahora: “Se decidió el formato pensando en el calendario que tenemos, como la Copa América y el Mundial Femenino Sub 20. Además, hay otros acontecimientos que acapararán el uso de los estadios, por eso nos inclinamos por esta opción aunque no descarto, a futuro, tener un campeonato largo de un año”.

Dos clubes tradicionales llegan en riesgo

Las últimas campañas del Deportivo Cali y el Once Caldas los dejaron con el riesgo latente del descenso para este año, por lo que su primer objetivo debe ser el de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantener la categoría.

El conjunto azucarero inicia la Liga en el puesto 17 de la tabla del descenso por lo que debe empezar a escalar para alejarse de los dos últimos lugares, en los cuales comienzan los dos equipos recién ascendidos de la segunda división, Fortaleza y Patriotas. Se entregaron los Premios Altius: ‘El mono’ Jiménez elegido mejor del año.

Al elenco vallecaucano también le respira en la nuca Jaguares, que ocupa la posición 18 en esa tabla.

Mientras que el elenco albo de Manizales se ubica en la posición 15 y aunque la posibilidad de descender no pasa por la mente del cuerpo técnico, encabezado por Hernán Darío Herrera, otra floja campaña podría complicarles el panorama. “Estos equipos no se pueden descuidar porque ya se han visto casos en Brasil y Argentina de clubes grandes que pierden la categoría y no es fácil recuperarla. Ya acá vimos lo que le sucedió al América, por lo que Cali y Once Caldas deben estar atentos, no dejarse llenar de ansiedad porque eso puede complicarles la campaña”, aseguró el exfutbolista Jorge Bermúdez.