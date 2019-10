Real, a ganar para no firmar por un año más en la B

Real Cartagena, que por estos días anda con el respirador artificial, quiere prolongar su vida y seguir en la pelea para ocupar el primer lugar de su cuadrangular y clasificar a la final de la Primera B.

Hoy, a las 3 de la tarde, Real visitará a Fortaleza, en la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo Águila.

Real tiene un punto y es tercero, con los mismos puntos del último, que es Bogotá. Fortaleza tiene 4 unidades y lidera el grupo, mientras que Chicó es segundo con los mismos cuatro.

La tarea es dura, complicada, hay quienes ya no dan un peso por el Real en Cartagena. Luego de empatar 1-1 ante Bogotá de visitante y de perder 1-0 en el Romelio Martínez en Barranquilla ante Chicó, el equipo ‘auriverde’ quedó a un hilo de su eliminación, de un nuevo fracaso.

Y es que la afición no traga entero, no come cuento, sabe cuando hay equipo para pelear por algo grande, esas son cosas que no se pueden ocultar.

Si Real de 6 puntos solo suma uno en estos cuadrangulares eso indica que algo pasa. Más allá de la actitud, que ha sido buena en los dos últimos juegos, Real queda debiendo fútbol y eficacia para atacar y defender, dos de los principios básicos que tiene este deporte.

¿Podrá reaccionar Real en este momento? Esa es la pregunta que se hace una hinchada insegura de su equipo, pero que en el fondo de su corazón confía en que se le dé el milagro.

En torneos cortos solo sirve ganar, por eso hoy, más allá de jugar bien, lo único que le viene bien a Real para seguir en la pelea es sumar un triunfo. Digamos que nómina tiene para lograrlo.