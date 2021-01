“Es una alegría inmensa porque es un torneo internacional y porque es con un equipo de afuera que es humilde, que me dio la oportunidad y me abrió las puertas. Estoy muy contento por el club porque viene haciendo las cosas bien. Yo no pude ser parte del último tramo por la lesión, pero muy contento con este logro ya que en un torneo internacional siempre hay equipos competitivos, todo se vuelve muy difícil, la verdad que estoy muy feliz”, sostuvo.

Aunque dice que le dolió no estar en la cancha con sus compañeros en la final, reconoce el logro que añadió a su carrera, que no solo es el primer cartagenero en ganar la Sudamericana, sino, uno de los pocos colombianos que lo ha conseguido con un club internacional.

“Me dio un poco de rabia por el momento que vivía, con los partidos de la Sudamericana, y porque me tocó muy duro el año pasado. Quería ser parte de ese gran partido, que representaba mucho para el club, para mí, para mi familia. Fue frustrante no ser parte, pero creo que en el fútbol siempre hay revancha”, dijo a El Universal.

ENTREVISTA

-P: ¿Cómo vas de la lesión de rodilla?

Vamos mejorando, ya me queda poquito.

- P: ¿Más o menos en cuánto tiempo?

El doctor me había comentado que aproximadamente dos meses. Ya llevo más de un mes. Es un esguince de rodilla y rotura parcial del ligamento colateral medial.

-P: Mal momento porque apareció justo cuando se presentaba la oportunidad de jugar una final de Sudamericana...

Sí, me dio un poco de rabia por el momento que estaba viviendo, con los partidos de la Sudamericana, y porque me tocó muy duro el año pasado por el tema del COVID-19, también una fractura de tobillo que tuve, me costó mucho la recuperación, pero siempre con la frente en alto que iba a salir de todo. Y lastimosamente en el tramo final del campeonato tuve la lesión de la rodilla.

P: No pudiste jugar, pero ¿tenías presente que de ganar el título serías el primer cartagenero en ganar la Copa Sudamericana?

Sí, lo primero era que quería ser parte de ese gran partido que representaba mucho para el club, que es un club humilde, que representaba mucho para mí, para mi familia. No estar en esa final fue frustrante, no poder ser parte de esa bonita oportunidad que brindaba el fútbol. Pero yo creo que el fútbol se basa en que siempre hay revancha y ahora estoy pensando en mi recuperación y pensar en lo que se viene que es la Libertadores y ver si logro llegar para la Recopa y estar listo.

P: Además de ser el único cartagenero, solo 11 colombianos han conseguido este título con equipos internacionales - En Colombia solo lo ganó Santa Fe -. ¿Qué significa esto para ti y tu carrera?

Es una alegría inmensa porque es un torneo internacional y por estar con un equipo de afuera, un equipo humilde que me dio la oportunidad, me abrió las puertas. Estoy muy contento por el club también porque viene haciendo las cosas bien. Lastimosamente yo no pude ser parte del último tramo por la lesión de la rodilla, pero muy contento con este logro ya que en un torneo internacional siempre hay equipos muy competitivos, todo se vuelve muy difícil, la verdad que estoy muy feliz por el logro.

P: Hablemos de la trayectoria de Raúl Loaiza. Saliste campeón nacional infantil con Bolívar...

Con la Selección Bolívar 2007 salimos campeones. Yo debuté en Patriotas en 2013 y estuve 4 años y medio. De ahí pasé a Nacional que me compró y luego pasé a préstamo a San Lorenzo por un año y Defensa le compró mis derechos a Nacional. Llevo año y medio con el club, me queda otro año y medio y contento en el club, que es un equipo humilde que viene creciendo en todos los aspectos. En los futbolístico muy contento también porque siempre estaba peleando cosas y ahora más con la obtención del título. Se vienen grandes cosas y ahora a pensar en la recuperación, que me queda poco, y así estar dispuesto para el profesor.

P: ¿Hubo compañeros en ese equipo infantil de Bolívar que hoy estén en el fútbol profesional también?

Compartí con Roger Martínez y Pier Graziani, que está en Alianza Petrolera.

P: Con Nacional se dio el título de la Copa Colombia...

Sí, la final fue contra Once Caldas, en 2018. Yo estuve un año y medio con Nacional y luego me dijeron que no estaba en los planes y por eso fue que me fui para San Lorenzo por un año.

P: En Defensa y Justicia es dirigido por Hernán Crespo, muy reconocido en el mundo por su trayectoria como futbolista, ¿Cómo es en su faceta como técnico y qué crees que has aprendido de él?

Yo creo que uno como jugador siempre mira como se relaciona el entrenador con sus jugadores, creo que Hernán sabe porque fue jugador y entiende todo, siempre está hablando con todos los del equipo. Aconseja mucho con toda la trayectoria que tuvo, que fue muy grande y siempre está aconsejando a uno. Es un entrenador que le da la confianza al jugador. A pesar de todo lo difícil por el COVID, siempre estaba uniendo al equipo. Siempre el equipo tiraba para el mismo lado, Hernán siempre nos hacía ver las cosas, que era un año difícil, pero con el trabajo sabía que al final iba a tener su recompensa y mira qué gran recompensa ganar el título de la Sudamericana. Todos en el club están contentos, contentos con el profesor también y ya se preparan para lo que se viene, que ya en 15, 20 días toca jugar de nuevo y se vienen grandes cosas para el club y para todos.

P: Entre las dificultades estuvo afrontar todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19, ¿Cómo crees que los fortaleció eso a ustedes como equipo?

Nosotros sabíamos todo lo que pasamos. Me acuerdo cuando empezamos que todo era por Zoom, entrenábamos a las 9 de la mañana por Zoom y era difícil porque era la primera vez que teníamos una situación de estas a nivel mundial. Nosotros siempre hablábamos todos los días que había que adaptarse a la situación y todos lo entendimos. Estábamos ansiosos porque queríamos entrenar así fuera por grupos de cuatro jugadores. El grupo fue consciente, se adaptó, trabajó, nunca se quejó de nada y nosotros éramos conscientes de los objetivos desde que estábamos en la Libertadores, lastimosamente no logramos clasificar, pero después de la Libertadores nos reunimos, sabíamos que ya teníamos otro objetivo que era la Sudamericana y desde ese instante sabíamos que teníamos las cosas claras. Ahora todos felices de quedar campeones en este club que viene creciendo enormemente.

P: ¿Cómo te defines como jugador?

Yo soy un jugador fuerte en marca, pero me gusta jugar mucho, sacar al equipo, ordenar. Yo siempre hablaba con Hernán y me decía que le gustaba como jugaba, que siempre estuviera ordenando al equipo, que no estuviéramos mal parados. Desde que llegué acá a Argentina siempre he tratado de tomar el protagonismo para poner a jugar al equipo y por ese lado me siento contento porque sé que desde que llegué acá se me han dado las cosas. Aunque lastimosamente no todo es perfecto y me tocaron estas lesiones que tuve, que creo que fue muy complicado, pero siempre con la cabeza arriba y ahora a tratar de recuperarme lo más rápido posible.

P: ¿El objetivo del 2021 es asegurarte un lugar en el 11 con Hernán Crespo?

Sí, esa es la idea. Primero recuperarme y ganarme otra vez ese espacio en el equipo, que no va a ser fácil porque mis compañeros lo vienen haciendo bien y me alegro también por todos ellos, por el crecimiento que vienen haciendo todos. Yo creo que se vienen cosas buenas. Partidos muy importantes y yo creo que tengo que prepararme muy bien para que cuando me toque la oportunidad dar el cien por ciento de mí.

P: ¿Te visualizas jugando en un club grande de Argentina o en Europa?

Yo siempre, cuando tomé la decisión de venir a Defensa, tuve la idea de jugar Libertadores y por ahí ir a Europa, que es mi sueño y todavía lo tengo presente. Lastimosamente no tuve hasta ahora la oportunidad, pero sé que de pronto en junio se abrirán puertas y solo me resta trabajar y esperar esa gran oportunidad que es lo que quiero.

P: Para terminar, creciste en el barrio La Victoria de Cartagena, ¿qué mensaje les envías a toda esa gente que te vio surgir en el fútbol?

En el barrio La Victoria me crié, empecé también en un club chico de ahí. Preciso estaba recordando todo lo que pasé en la infancia allá, que pasaba jugando descalzo, todas esas cosas que lo motivan a uno también y por eso quiero dedicarle este campeonato a toda esa gente que me apoyó allá en La Victoria, a mis amigos y a mis familiares también.

Colombianos campeones de Copa Sudamericana con clubes internacionales

Rodrigo Saraz (Cienciano de Perú, 2003), Fabián Vargas (Boca Juniors de Argentina, 2004), Miguel Calero (Pachuca de México 2006), Aquivaldo Mosquera (Pachuca de México 2006), Andrés Chitiva (Pachuca de México 2006), Jossimar Mosquera (Arsenal de Sarandí de Argentina, 2007), Teófilo Gutiérrez (River Plate de Argentina, 2014), Eder Álvarez Balanta (River Plate de Argentina, 2014), Cristian Dájome (Independiente del Valle de Ecuador, 2019), Mauricio Duarte (Defensa y Justicia de Argentina, 2020) y Raúl Loaiza (Defensa y Justicia, 2020).