Marcus Rashford, futbolista inglés que sido objeto de graves insultos racistas tras fallar un penalti en la final de la Eurocopa que perdió su selección frente a Italia, pidió perdón este lunes por su error en el campo, pero dejó claro que “nunca” se disculpará por quién es o por su procedencia.

“Puedo aceptar las críticas a mi actuación, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No he sentido más orgullo que llevar esos tres leones en el pecho y ver a mi familia animándome ante una multitud de decenas de miles de personas”, escribió el delantero en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo poner en palabras cómo me siento en este momento exacto”, comienza el texto del jugador del Manchester United, que admite que ha tenido una temporada “difícil” y que quizás llegó al momento clave del último partido del curso “con falta de confianza”.