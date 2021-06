Tras superar varios obstáculos, la Copa América arrancará este domingo 13 de junio en Brasil. A solo unos días de disputar una doble fecha de eliminatorias y a pesar de la dureza de la pandemia, los 10 países de la Conmebol se jugarán un nuevo certamen con la mira puesta en diversos objetivos.

El técnico venezolano Rafael Dudamel será uno de los analistas de la Selección Colombia en las transmisiones del Canal Caracol.

Luego de su paso por la Universidad de Chile, el exseleccionador de Venezuela atendió a El Universal y habló de lo que le dejaron las dos fechas de Eliminatorias recién disputadas y lo que espera de la Copa América 2021.

Destacó el trabajo de Reinaldo Rueda en su estreno con Colombia. Dijo que el vallecaucano solo tuvo aciertos en sus primeros duelos y rescató los resultados, en los que sacó un triunfo ante Perú, en Lima, y remontó un 0-2 para empatar con Argentina en Barranquilla.

También dijo que espera que el fútbol sea un catalizador del sufrimiento que ha afrontado la gente por la pandemia y los problemas sociales. (Selección Colombia desconvoca a Juan Ferney Otero por COVID-19).

-En algunos medios lo dan como candidato a la selección de Venezuela si no se hace una buena Copa América, ¿cómo lo ve?

Dudamel: Me parece muy irrespetuoso hablar sobre este asunto. Han generado una matriz de opinión muy ajena a mí, no corresponde a lo que yo siempre he pensado y como he actuado porque me parece anti ético el poder hablar de esto cuando la Selección tiene un entrenador, cuando está trabajando y lo está haciendo bien y cada día lo va a hacer mejor. Yo veo los partidos de la Selección de mi país, disfrutándolos con mucha pasión, con mucha ilusión, siempre con la expectativa de ver a la vinotinto ganar y tengo un gran respeto por (José) Peseiro, como por todos mis colegas, así que lo único que tengo son buenos deseos.