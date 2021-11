“En realidad nosotros entrenamos mucho la pelota parada. Era la indicación para hacer otra jugada pero en el momento nos dimos cuenta que el rival sabía la jugada que estábamos planeando. Fue un centro que sale elevado y fue impensado porque cuando arranco a atacar la pelota el pensamiento era darle de cabeza, pero la pelota iba más baja y lo único que se me ocurrió fue hacer esa jugada. La verdad que después, viendo la repetición, salió un bonito gol y más en un momento complicado del partido porque no la estábamos pasando bien”, añadió.

Sobre su gol destacó que no fue planeado, sino que surgió por lo que le pedía la jugada. “Te mentiría si digo que fue pensado, son esos goles que se dan una vez en la vida y muy difícil que se den dos veces. Pero muy contento porque es de los mejores goles de mi carrera”, dijo.

“Realmente, yo soy de los jugadores que no está pendiente de la redes, no estoy en ese tipo de cosas y solo enfocado en lo que es mi presente. Dios quiera que en algún momento se quiera dar (la llegada a la Selección)”, apuntó.

“Diego tiene un gran presente, se merece lo que le está pasando y qué mejor premio a esa constancia que el llamado. Él es muy fuerte, muy potente, su gran característica es en el uno contra uno, extremo al cien por cien. En realidad nos da una mano bastante importante en el equipo, lo sufren mucho los defensores rivales por ese gran potencial que tiene”, describió.

Rafa Pérez fue consultado sobre la intensidad que se vive en el fútbol argentino con relación al balompié colombiano y cómo lo afronta como defensor.

“Realmente que venía con un pensamiento de que se vive el fútbol de manera intensa y no me equivoqué. Cada partido es una final y se vive como tal y ahora más porque volvió el público a los estadios. Es impresionante”.

“Acá en todos los aspectos es distinto. Nosotros como centrales en el fútbol colombiano no estamos acostumbrado a que te presionen en todo momento y acá los delanteros parecen que fueran los volantes de primera línea. También está el tema de que se arriesga mucho en las salidas y eso lo complica todo. En el equipo la idea del entrenador es siempre salir jugando desde atrás y los delanteros siempre están corriendo muchísimo al defensor, son fuertes, rápidos y la técnica la mezclan con todo eso, que hace que sea difícil de marcar”, explicó.

Por último, reveló a qué equipo del fútbol colombiano le gustaría regresar cuando finalice su periplo por el fútbol internacional.

“Creo que sin duda, cada jugador en algún momento quisiera volver. Le cogí un gran aprecio y cariño a Junior y la gente que me conoce sabe que si se da la posibilidad y se da la opción no me disgusta”.