El seleccionador de Colombia, Carlos Queiroz, advirtió este martes que el centrocampista Víctor Cantillo, del Corinthians brasileño, tiene problemas para llegar a Barranquilla para sumarse a la convocatoria para el debut en las eliminatorias ante Venezuela, en el partido del próximo viernes.

“No sé si Víctor Cantillo pueda llegar, en este momento todavía no sabemos. Estamos intentando que llegue”, expresó el técnico portugués en una conferencia de prensa telemática.

El estratega señaló que la dificultad radica en que no saben si por “los protocolos de bioseguridad” sea posible que Cantillo viaje o no a Barranquilla.

“El cuerpo médico de la selección piensa que sí, en estos momentos pensamos que las cosas están tranquilas. No va a llegar hoy, como esperamos, pero como hablé, la solución está ahí, no estamos aquí para crear problemas o preocupaciones en los hinchas y en la prensa”, afirmó.

De no poder llegar, Cantillo se convertiría en el quinto jugador que no puede acudir a la convocatoria tras Mateus Uribe y Luis Díaz, que juegan en el Porto y no pudieron salir del país luso por la pandemia; David Ospina, portero del Nápoles que tampoco recibió autorización de su club y de las autoridades italianas para viajar, y el volante Yairo Moreno, que juega en el León mexicano y se lesionó el viernes.

En la conferencia de prensa, la primera que atiende desde que se agravó la pandemia en Colombia en marzo, Queiroz valoró el momento que vive James Rodríguez en el Everton, donde considera que está “entrenando mejor, con su confianza más alta” que en el Real Madrid.