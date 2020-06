Protocolo tiene postrada la Liga

Frente a esta incertidumbre, lo primero que espera la Dimayor es que los ministerios de Salud y Deporte le hagan llegar el protocolo, sin este no se puede poner en marcha nada de lo que está planteado. “Estamos esperando que nos devuelvan el documento para su firma”, manifestó el presidente de la entidad, Jorge Enrique Vélez.

Respecto a si había algún plazo para que los ministerios le hicieran llegar el protocolo, Vélez indicó que no. “Deben ser los dos los que le den el visto bueno. No me atrevo a decir cuándo empezará el campeonato, una cosa es lo que se dijo en una rueda de prensa y otra lo que contenga el documento que es el que nos dirá todo”.

El presidente de Nacional, Juan David Pérez, indicó que este tema tiene estancada la reanudación y se plantea varios interrogantes.

“Si aún no hay un protocolo definitivo, ¿qué sigue?, ¿cuándo va arrancar esto?, cuáles son las semanas disponibles para acomodar una o dos competencias, además de las copas internacionales?”.

El único avance que se ha realizado en los últimos días fue añadir dos nuevas propuestas de formato a las 3 ya existentes. “Fueron presentadas por los equipos, suman 5 y se deben definir en una Asamblea”, informó Vélez.