Tras decretarse la pandemia de coronavirus en 2020, la Conmebol asumió una postura cautelosa y postergó para el año siguiente la Copa América, la primera que iba a organizarse en dos sedes, Argentina y Colombia. Pero en 2021 la situación sanitaria se agravó y los problemas sociales que trajo aparejados forzaron a los anfitriones a bajarse de la organización. A menos de dos semanas de su inicio, la entidad sudamericana mudó la Copa América a Brasil, el tercer país más afectado del mundo por el COVID.

A continuación, algunas de las razones por las que la Copa América se jugaría en el actual epicentro mundial de la pandemia:

¿QUÉ ES LA COPA AMÉRICA?

Es el torneo continental de selecciones más antiguo del mundo. La primera se jugó en 1916. Participan Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. A partir de 1993 se empezó a invitar seleccionados de otras confederaciones. La última edición se disputó en Brasil en julio de 2019 y el campeón fue el anfitrión.

¿SE PUEDE CANCELAR EL TORNEO?

El certamen ya se había cancelado en 2020 cuando se declaró la pandemia. Si bien los casos y las muertes se multiplicaron este año por la segunda ola de coronavirus, la Conmebol no acepta suspenderla entre otras razones por compromisos comerciales ya asumidos.

Una fuente de Conmebol que pidió reserva de identidad para hablar sobre el asunto dijo a The Associated Press que los contratos por derechos de televisión para difundir la próxima Copa América a más de 150 países se firmaron en su mayoría antes de la pandemia y no contemplan su cancelación por esta circunstancia.

La Conmebol repartió unos 95 millones a sus asociaciones en 2020 para sobrevivir a la paralización de varios meses por la pandemia. La Copa América representa una inmejorable oportunidad para aumentar sus reservas teniendo en cuenta que en la edición 2019 facturó 118 millones de dólares por derechos difusión, patrocinio, licencias, y boletería, según el balance presentado por la entidad.