Por conductas racistas, entrenador es suspendido de su cargo

De las declaraciones hechas al medio francés salen tres ejemplos de comentarios racistas hechos por Casoni:

La primera expresión del entrenador fue durante una rueda de prensa en un programa radial, allí declaró: “Mi papel es ayudar a los jugadores a resolver los problemas. ¡Lo he hecho en todos los clubes en los que he estado, lo he hecho con norteafricanos! No son más estúpidos que los norteafricanos, eh...”. Contactado por France Bleu, Casoni quiso defenderse y argumentó: “Mi frase sobre los norteafricanos en rueda de prensa era para decirles a mis jugadores que son tan inteligentes como los norteafricanos. Trabajé allí durante seis años y, ¿crees que soy racista?”. Brasil prepara su juego ante Venezuela sin Neymar.

La segunda es de un entrenamiento: “Estábamos haciendo un ejercicio en el que dos equipos compiten cinco contra cinco. Mi equipo estaba formado enteramente por jugadores de color. Allí, dice el entrenador, “no hace falta que les pongan dorsales, ya son negros”, supuestamente en tono de humor. Me sorprendió”, declaró un jugador del conjunto francés a France Bleu.

Por último, un exejecutivo del Orleans dijo que en algún momento, Casoni le pidió que se “blanqueara” el equipo. Ante la última acusación, el técnico se defendió diciendo que: “Nunca pedí autorizar la plantilla, simplemente quiero que haya equilibrio en el equipo. Una comunidad no debe estar excesivamente representada. Si hay demasiados aros, no es bueno. Lo mismo si hay demasiados africanos o demasiados blancos”.