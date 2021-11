En aquella ocasión la Conmebol le dio la razón al colegiado citando el reglamento, por eso, lo extraño es que en el juego de la liga argentina no aplicara el mismo razonamiento.

Tras el partido, el técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se quejó por las decisiones del árbitro, que además dirigirá la final de la Copa Libertadores de este año: “No tengo nada contra Pitana. Tiene tanto don para manejar los partidos que lo hace peligroso, porque maneja situaciones que ve solamente él, para los dos lados, y no me gusta. Pero bueno... Y me enoja porque cuando le querés hablar, no te mira, te ignora. Entonces, a veces te saca de lugar”.