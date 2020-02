Periódico La Patria de Manizales denuncia censura de Once Caldas

Una página con la crónica del partido y el espacio gráfico en blanco fue la forma como el periódico La Patria de Manizales denunció el veto que sufrió de parte de Once Caldas para acceder al estadio Palogrande en los duelos del fútbol profesional colombiano.

El medio caldense protestó por lo que considera una clara violación al derecho de expresión por parte de las directivas del Once Caldas, que negaron la acreditación a sus periodistas y reporteros gráficos.

Oswaldo Hernández, editor de deportes de La Patria, explicó que desde el periódico se enviaron las solicitudes de acreditación bajo los protocolos de la Dimayor y que, pese a que en el sistema se refleja activa la credencial, el club se negó a entregárselas.

“El jefe de comunicaciones del club nos informó que no habían llegado las acreditaciones y me dijo que era una orden del club”, sostuvo Oswaldo Hernández, quien señaló que la medida de Once Caldas es una vulneración del derecho al trabajo, a informar y estar informado, y es una clara censura.

En la crónica del partido, que empató Once Caldas 1-1 con Rionegro Águilas por la fecha 4 de la Liga BetPlay, La Patria compartió también el derecho de petición que enviaron a los directivos del equipo para que reconsideraran el veto, algo que no se ha hecho todavía.