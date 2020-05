Pep Guardiola, Diego Simeone y Jurgen Klopp, entrenadores del momento

Unai Emery, exentrenador de Arsenal, París Saint Germain, Valencia y Sevilla, entre otros, no dudó en señalar a Pep Guardiola, Diego Pablo Simeone y Jürgen Klopp como los entrenadores que han marcado tendencia en los últimos tiempos.

“Yo no he vivido tanto o no he interiorizado tanto los momentos de Johan Cruyff o los de Sacchi. Sí viví algo más los de Luis Aragonés, que siempre era una referencia para los entrenadores. Pero para mí los entrenadores que más han marcado últimamente son tres: Guardiola, Simeone y Klopp”, declaró el preparador español.

“He aprendido de muchos entrenadores. De Toshack, por ejemplo, la autoridad. Pero en el fútbol de ahora, cuando me ha tocado ser entrenador, me quedo con el ataque de Guardiola, la defensa de Simeone y la transición de Klopp. Es así de sencillo”, explicó durante una charla con Diego Martínez, entrenador del Granada, dentro del ciclo “Hablemos de Fútbol con...” de la Federación Gallega de Fútbol.

El técnico vasco también confesó que a él le marcó “mucho” el Deportivo de La Coruña de Jabo Irureta: “Aquel 4-2-3-1 con Valerón y dos laterales muy ofensivos, era un equipo que en esa época hizo algo importante”.

Para Emery, “la velocidad” del fútbol actual nada tiene que ver con la de hace unas décadas, así como la preparación física y la “importancia” del portero en la construcción de juego: “Hace veinte años el portero prácticamente no jugaba con los pies, y hoy en día casi nadie quiere un portero que no lo haga, es tan importante como que pare muy bien”.

Confesó que antes era un entrenador de repetir “una idea” para que los jugadores supieran jugar “en un mismo sistema”, y sobre todo en su última etapa en el Arsenal consiguió cambiar de sistema para “jugar con tres o cuatro en defensa”.

En este sentido, elogió el trabajo del técnico alemán Julian Nagelsman, de 32 años, al frente del RB Leipzig: “Está haciendo algo diferente, sobre todo siendo capaz de cambiar de sistema de 3 a 4 atrás, metiendo más gente por dentro o fuera según el momento”.

Para Emery, además de ganar y cómo ganar, hay otra premisa “fundamental” en el fútbol: “Conseguir que un equipo transmita”.