Óscar Córdoba tildó de estúpido a James Rodríguez por su nueva polémica

El periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez respondió a Córdoba que su declaración era aplastante y que parecía insinuar que James estaba lleno de estupideces. Córdoba afirmó que sí, y explicó que se están viendo una cantidad de errores consecutivos y ya no se sabe qué esperar del jugador.

La declaración de Córdoba fue en referencia a los constantes errores que ha cometido James a lo largo de su carrera, y que parecen no tener fin.

Por su parte, Andrés Marocco no estuvo de acuerdo con la frase de Córdoba, y afirmó que el problema era más de madurez que de inteligencia. “Hay gente que no madura y no por eso es estúpida”, agregó Marocco.

Aunque todavía no se ha revelado el próximo equipo del cucuteño, los medios en Colombia aseguran que su futuro estaría en Turquía, Estados Unidos o Brasil.

Mientras tanto, James solo se limitó a decirle a un periodista colombiano que todo lo que se ha dicho sobre sus problemas con el técnico de Olympiacos son solo chismes. Sigue la novela: James desmiente rumores sobre los motivos de su salida