El protagonista de la polémica es el árbitro John Hinestroza, que le mostró dos amarillas al futbolista William Parra, del Tolima, pero no lo expulsó.

La acción pasó desapercibida hasta que este miércoles el analista arbitral José Borda lo denunció en su cuenta de Twitter.

“Tremendo... John Hinestroza no ha podido demostrar por qué en el partido América de Cali vs. Deportes Tolima amonestó al jugador William Parra del Tolima dos veces y no lo expulsó: una al minuto 82:20 y la otra al 83:48 ¿Además del Intocable, quien más debe responder?”, escribió Borda.

Algunos medios han especulado con una posible demanda al partido por el error del árbitro, pero se conoció que América no interpuso ninguna demanda en las 24 horas próximas al final del juego, por lo que no se podría repetir ni anular el cotejo.

Eso sí, muchas voces reclaman que se aclare la intención del árbitro para conocer si se trató un penoso olvido que lo llevó a omitir la tarjeta roja o si esa segunda amarilla fue dirigida a otro futbolista. Una versión señala que ambas ocasiones corresponden a una misma amonestación y que Hinestroza solo quería dejarle claro a Parra que la amarilla era para él.