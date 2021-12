Luego del escándalo vivido en el fin de semana por el partido de ascenso entre Unión Magdalena y Llaneros ha despertado todo tipo de reacciones en Colombia y el exterior. Por eso, el jugador de Llaneros Manuel González salió a dar la cara y hablar por medio de sus redes sociales.

“No me vendí y no me venderá jamás. La raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la biblia. Y si con esto que he dicho quieren continuar creyendo lo contrario, cada quien está en su total libertad de creer lo que bien considere”, concluyó el jugador, quien reiteró que tiene mucho dolor en su corazón por el escándalo en el fútbol de ascenso.