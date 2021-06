Para Morales, el trabajo de Colombia en la doble fecha fue positivo, no solo porque se consiguieron los puntos sino porque se vio a un equipo con alternativas y con una rebeldía como para reponerse a un resultado adverso como ocurrió frente a los gauchos.

“Es bueno que el equipo no se arme y dependa exclusivamente de un jugador como podría ser James Rodríguez porque luego cuando no pueda estar vamos a tener problemas. Por eso es positivo que se construya un colectivo en el que no se dependa de un referente”, dijo.

Morales valoró también el liderazgo natural de un jugador como Juan Guillermo Cuadrado, que dio un paso al frente en la doble fecha y eso influyó para conseguir los resultados.

Dijo que es muy pronto para hablar de los aciertos y desaciertos de Reinaldo Rueda, pues solo ha dirigido dos partidos, pero señaló que quizás la suplencia de Wílmar Barrios ante Argentina fue un error que el técnico supo leer pronto para recomponer.

“Yo creo que Wílmar Barrios debió ser titular, aunque si lo que se quería era tener la pelota ante Argentina se pudo apostar por mantener el mismo equipo que jugó con Perú y no la variante con Lerma. Él lo ve, incluye a Muriel y saca a Lerma, luego mete a Barrios”.

“Lo importante es que es un entrenador que conoce a los jugadores, un ejemplo es Cuéllar, que está en un liga poco vistosa, y que fue importante con Perú. Con Argentina quizás le hizo falta más acompañamiento, pero fue un buen valor”, apuntó.

COPA AMÉRICA

Carlos Morales se prepara estos días para relatar los partidos de Colombia en la Copa América, que si no prosperan demandas que buscan cancelarla en Brasil, se disputará desde el domingo 13 de junio hasta el 10 de julio.

Para el narrador, la Copa es un campeonato importante que Colombia no debe menospreciar, pero entiende que el objetivo principal del técnico y el grupo en este momento es consolidar un proyecto para clasificar al Mundial de Catar 2022.

“La Copa América hay que vivirla partido a partido. Si se dan las cosas podemos avanzar y pelear. Pero yo creo que si a los colombianos les preguntan por la Copa América y la clasificación la respuesta va a ser clasificarnos al mundial”, reflexionó.

Sobre Brasil, un rival con el que Colombia se enfrentará en la fase de grupos de la Copa América y en las próximas jornadas de Eliminatorias, valoró que será importante que el equipo aprenda a contener el desequilibrio de Neymar.

Brasil es el actual campeón de América y en las Eliminatorias marcha con puntaje perfecto, con seis victorias en seis juegos disputados. Por eso, encontrar un equilibrio entre defensa y ataque y saber contener el talento de los brasileños, será importante para sacar buenos resultados.

Por último, dijo que la unidad y el trabajo que mostró la Selección Colombia en los partidos ante Perú y, sobre todo, Argentina es un ejemplo para la situación social que atraviesa el país. “Todos queremos lo mismo y si el país está mal todo el mundo está mal. Si trabajamos unidos por un mismo objetivo vamos a salir de esto, como lo hizo la Selección”, finalizó.