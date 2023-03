Néstor Lorenzo reveló lo que le preocupa de la Selección Colombia

Rendimiento de los jóvenes: “Me deja tranquilo es que hay con que. Han jugado chicos jóvenes, no es fácil venir a esta cancha ante un gran equipo que hizo un gran Mundial, con mucho trabajo y funcionamiento. Jugaron jóvenes y me da alegría que se complementaron y rindieron bien para tener un futuro auspicioso para la Selección”.

Sobre los goles en contra: “Más allá del dominio de Corea en el primer tiempo, los goles son evitables. Un equipo tiene que acostumbrarse a jugar esos momentos difíciles del partido en los que puede ser dominado, pero sin que le generen situaciones. En el segundo gol nuestra barrera se dio vuelta y se abrió, eso no puede pasar nunca más. Y en el primero fue una pelota hacia adentro, una pérdida en salida, y habíamos hablado de la presión que ellos ejercían. Son dos goles evitables, es lo que más me preocupa y muestra un poco la falta de trabajo y conocimiento mutuo entre varios de los jugadores”.

El empate: "Les renové la confianza y cambiamos algunas cosas desde lo táctico, pero más que nada en cuanto a entrar al partido, nos costó eso. Ellos tuvieron un cambio táctico con respecto a la mayoría de partidos del Mundial: Son jugó detrás del '9′ y no sobre la banda izquierda y nos costó controlar su posición. Tuvimos dificultades desde la logística en la llegada al estadio por lo que se demoró el partido, tardamos muchísimo y el equipo no completó el calentamiento. No son excusas, pero son hechos que sucedieron y que hicieron que se distorsionara el inicio y los protocolos previos al partido. Luego se corrigieron algunas cosas y el juego se emparejó".

Buscar un título: “Ese es el objetivo, pero no se hace de un día para otro. Eso lleva tiempo, primero hay que ganar partidos y competir con los mejores para ganar títulos. Hoy competimos con un equipo mundialista, que jugó con Portugal, Ghana, Uruguay y Brasil. Para mí era la zona más difícil, fue a octavos y fue eliminado por uno de los mejores del mundo. Es un equipo con mucho trabajo y se compitió de la mejor manera. En un pasaje del partido no jugamos bien, nos costó hacer pie, llegábamos tarde a la presión y nos desconcertó un poco, pero recuperamos el partido”.

El segundo tiempo: “Hay que ir despacio consolidando jugadores jóvenes. Podríamos haber sacado tres o cuatro cambios en el entretiempo por cómo venía el partido, pero apostamos por darle confianza y a decir que con ellos también se puede. Si no, habrían quedado expuestos algunos jóvenes y no me pareció justo en ese momento. Agradezco que hayan cambiado en el segundo tiempo y que hayan mostrado que hay futuro”.