El Atlético Nacional enfrentará este sábado al América de Cali en un partido de vuelta de los cuartos de final en el que intentará dar las puntadas decisivas para avanzar a las semifinales de la liga colombiana, pero con una plantilla diezmada por los contagios de COVID-19 y las lesiones.

El club ‘Verdolaga’, dirigido por Alejandro Restrepo desde que Juan Carlos Osorio dejó el cargo hace unas semanas, ganó el duelo de ida por 2-1, pero ahora lidia con el problema de cambiar parte de su nómina porque nueve jugadores de la plantilla resultaron positivos para coronavirus.

Además de las bajas por la COVID-19, Restrepo tiene que armar un rompecabezas porque tampoco podrá contar con Geisson Perea, Christian Mafla, Juan David Cabal, Cristian Blanco, Estéfano Arango y Andrés Andrade, que están en el departamento médico por diferentes lesiones.

A propósito de las variantes obligadas del Atlético Nacional, el capitán del América, Adrián Ramos, señaló que el conjunto verde “tiene una nómina amplia y nosotros no podemos estar pensando en quiénes pueden jugar o no; tenemos que pensar en nuestro trabajo, en lo que debemos hacer, e independiente del once que ellos paren tenemos que salir con la mentalidad de ganar el partido”.