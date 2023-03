“Me chupa un hue...”, la polémica respuesta de un futbolista a la prensa

El jugador uruguayo Felipe Rodríguez ha sido el protagonista de una polémica entrevista que le ha hecho saltar a la fama o, por lo menos, hacerse viral. Tras la victoria de su equipo Cusco, en el partido contra Academia Cantolao en el balompié inca, el futbolista respondió de manera explosiva a las preguntas de los periodistas peruanos. Y es que, aunque el equipo había conseguido una importante victoria, los comentarios de los periodistas sobre el juego del equipo le sacaron de quicio.

Rodríguez, conocido como Felucho, no tuvo pelos en la lengua a la hora de contestar a los periodistas que le preguntaban por el juego del equipo: "Me estás diciendo que no encontramos el resultado y si estoy ansioso y no estoy ansioso, acabamos de ganar de vuelta", se quejó. "Tenés que ser más específico con la pregunta", añadió.

Pero la cosa no acabó ahí. Cuando otro periodista le comentó que la gente que había asistido al partido no se había ido satisfecha del estadio, Rodríguez respondió sin tapujos: “Me chupa un huevo. Yo me voy re contento a mi casa”. Y añadió que le sorprendía que la gente cantara “ole, ole, ole” cuando el equipo iba perdiendo y luego lo animara tras la remontada.