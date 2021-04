Mbappé habría tomado de no renovar su contrato con el PSG y así se lo habría hecho saber al equipo parisino, según informa desde España Deportes Cuatro.

Según el medio, el delantero francés no solo habría comunicado su decisión de no seguir en el PSG, sino que ya tendría definido su futuro, que estaría ligado con el Real Madrid.

“Mbappé no va a renovar con el PSG y este verano va a salir de París. El delantero francés ya tiene tomada la decisión de no seguir en el equipo de Al Khealaifi y tiene decidido jugar en el Real Madrid. Florentino Pérez no descarta fichar a Mbappé y a Haaland en el mismo mercado, y que los dos sean jugadores del Madrid la próxima temporada”, asegura el medio deportivo.

Mbappé sería el primer gran movimiento de Florentino Pérez para el próximo mercado de fichajes, que incluye otras dos vinculaciones de alto calibre.