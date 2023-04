Mbappé descarta de nuevo al Real Madrid, busca la Champions en el PSG

El gran reto que se plantea Kylian Mbappé ahora es ganar la Liga de Campeones y tiene intención de hacerlo con el París Saint Germain (PSG), que es su club actual y con el que tiene contrato en principio hasta junio de 2025.

En una entrevista al canal France 3 emitido este miércoles, Mbappé señaló su objetivo cuando se le interrogó sobre cuál es la próxima etapa después de todo lo que ha logrado como futbolista: "Ganar la Liga de Campeones".

“Ya he jugado una final, he estado en semifinales, en cuartos de final, en octavos de final. Lo he hecho todo menos ganar, sólo me falta eso. Espero que llegará lo más pronto posible”, explicó.