Marcelo Martins anunció su retiro: Bolivia le dice adiós a su goleador

Marcelo Martins Moreno (c) de Bolivia disputa el balón con Enzo Fernández en un Bolivia - Argentinca.//EFE

Marcelo Martins Moreno (c) de Bolivia disputa el balón con Enzo Fernández en un Bolivia - Argentinca.//EFE

Agregó que “se va por la puerta grande” y que lo dio todo por la selección boliviana, por lo que ahora toca apoyar a los jugadores más jóvenes y que cree en los procesos de formación que se realizan con la selección.

Martins Moreno contó que el seleccionador, el brasileño Antonio Carlos Zago ya conoce de su decisión, que al principio le sorprendió su determinación, pero que lo entiende y le apoya.

El artillero boliviano de 36 años acotó que no puede exigirse nada más, ya que durante todos estos años en la selección puso sus ganas, su predisposición y todo su esfuerzo para intentar que Bolivia vaya nuevamente a un Mundial, pero a pesar de no lograrlo, no deja de soñar de ir como “dirigente o entrenador”.