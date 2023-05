Manchester City vs Real Madrid: Y Guardiola se lo pasó “de puta madre”

Hacía tanto tiempo que a Pep Guardiola se le había olvidado cómo sabía una alegría europea de esta magnitud. Desde sus años en el Barcelona, Guardiola, que recordaba él mismo en la previa que ha perdido “siete de diez semifinales”, no disfrutaba tanto de un encuentro europeo, de una victoria ante su gran enemigo. Esta vez sí se lo pasó “de puta madre”.

Guardiola, que apremiaba a sus futbolistas para que no perdieran ni un instante en los primeros minutos de partido, veía con sangre en los ojos que era la noche, la que desde 2011 el fútbol le negaba. Sabía que no había ningún segundo que perder y que por fin podía herir en la yugular al equipo blanco, como en aquella semifinal de 2011 contra José Mourinho.

Al fin podía celebrar con rabia, gritar al cielo de Mánchester y sostener un “vamos” que firmaría el propio Rafael Nadal. Tenía al Real Madrid asfixiado y a merced, lo podía destrozar y desmenuzar. Porque igual que nadie habla con tanto respeto de los madridistas como Guardiola, nadie les tiene tantas ganas. Su cara de incredulidad, tras la eliminatoria del año pasado, contrastaba con la alegría de este miércoles, de haberse quitado un peso de encima. ¡Indignante! Le pega una patada en el suelo mientras se retuerce de dolor

Con el City ya jugó una final, la de 2021, perdida ante el Chelsea, pero esta sabe diferente, tras derrocar al club del parche con las catorce Copas de Europa.

Tan cierto es que para llegar hasta aquí este equipo necesitó invertir más de 1.000 millones de euros, como que ese dinero hubiera caído en saco roto de no haber dedicado buena parte a convencer a Guardiola. El dinero no juega solo, necesita un mentor. Y mejor que Guardiola no lo hay.