¡Mal inicio!: Real Cartagena debutó con derrota en casa ante Barranquilla

Había una gran expectativa por ver jugar al nuevo Real Cartagena, que este semestre presenta 12 caras nuevas.

En el debut, en el Torneo Clausura de la Primera B, en el estadio Jaime Morón, Real recibió a Barranquilla en su primera presentación ante un grupo pequeño de aficionados que acudieron a la cita. ¿Cómo está el Real Cartagena?: altas, bajas y datos más relevantes

Ganar era el primer reto que tenía Real en su debut, saborear tres puntos y comenzar a convencer a la hinchada era la tarea.

Víctor Méndez, abogado de profesión, fue uno de los primeros en llegar al estadio, como todos los semestres.

“Sigo al Real en la A, la B o la Z, la gente me dice que me cabree, en ocasiones me dan ganas de hacerlo, pero nada, no pudo, sigo aquí, esperando que esta vez sí se logre la meta de campeonar y regresar a la A”, comentó Méndez antes de rodar el balón.

Ricardo Caraballo marcó por la visita a los 20 y 30 minutos, tras dos desatenciones de la zaga local. “Gigli es malo, está aquí porque es amigo del técnico, lo vengo diciendo hace rato”, dijo Juan Carlos Revollo, comentarista deportivo en plena transmisión de Minuto Cero Online.

Pero Ignacio Artola convirtió a los 44 minutos para ponerle picante al encuentro. Con un 2-1 en contra se fueron ambos equipos a las duchas.

“Real vino de menos a más, metió a Barranquilla en su propio arco, terminó jugando mejor la primera mitad”, aseguró Méndez.