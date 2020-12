Luis Díaz es uno de los futbolistas colombianos con mejor presente en el fútbol europeo. Desde su llegada al Oporto de Portugal se ha afianzado como un jugador importante y este año es uno de los referentes ofensivos del equipo.

Díaz habló de su buen presente con el diario Marca y se refirió también a la salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia y de los rumores de una pelea entre James Rodríguez y Luis Fernando Muriel tras las últimas goleadas en las Eliminatorias Sudamericanas.

El guajiro reconoció el crecimiento que ha tenido este año en el club luso. “Estoy mejorando en la toma de decisiones, definiendo mejor. Y a nivel de grupo me he adaptado de buena manera, me han recibido muy bien y eso es indispensable”, dijo el ex Junior, que reconoció que eligió a Oporto por el pasado exitoso de otros colombianos como James y Falcao García.

No evitó hablar de la Selección Colombia y de la salida de Carlos Queiroz tras las derrotas ante Uruguay y Ecuador en Eliminatorias.