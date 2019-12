Los rivales de los colombianos en los octavos de final de la Champions League

Este lunes, en Nyon (Suiza), se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League, ronda en la que estarán presentes siete futbolistas colombianos en diferentes equipos.

De los duelos más atractivos para esta fase del máximo torneo de clubes de Europa están Borussia Dortmund vs París Saint Germain; Real Madrid vs Manchester City, Atlético de Madrid vs Liverpool y Napoli vs Barcelona.

(Así quedaron los octavos de final de la Champions League).

En cuanto a los colombianos, si se llega a recuperar y está en los planes de Zinedine Zidane, James Rodríguez tendrá un duro juego ante el equipo de Pep Guardiola, que con la Premier League cada vez más lejos parece estar enfocado en quedarse por primera vez con la ‘Orejona’.

Santiago Arias tendrá que enfrentar a los actuales campeones del torneo en esta ronda, pero, como James, está sujeto a la decisión técnica de Diego ‘Cholo’ Simeone. En esa misma línea está David Ospina con el club napolitano, que tendrá que medir fuerzas con Lionel Messi y compañía.

En otros duelos, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata (lesionado) jugarán con Atalanta ante el Valencia, Juan Guillermo Cuadrado lo hará con Juventus ante Lyon y Dávinson Sánchez será rival, con Tottenham, del Red Bull Leipzig.

Los partidos están programados para jugar la ida los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, mientras que la vuelta será los días 10, 11, 17 y 18 de marzo.