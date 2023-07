Los colombianos que enfrentarán al Inter Miami en el debut de Messi

Llegó la hora cero para el estreno de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami, será este viernes, 21 de julio, en medio del inicio de la Leagues Cup, torneo que enfrenta equipos de la MLS de los Estados Unidos, con planteles de la Liga MX de México en búsqueda de un nuevo campeón.

Aunque el cuadro del argentino no marcha en buena forma en el campeonato local, el inicio de este certamen internacional hace que se renueve la ilusión para los aficionados de Miami que con las llegadas de Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba, esperan tener el salto de calidad que ha buscado el equipo desde su consecución en 2018.

Ubicado en el grupo J del torneo, Inter Miami está ocupando su plaza con Atlanta United y Cruz Azul, equipo con el que será el estreno en horas de la noche de este viernes, más específicamente a las 7:00 p.m. (hora de Colombia). Cabe recordar que si desea seguir en vivo las incidencias del juego, habrá que tener suscripción a Apple TV+, quien hace un par de días dio el golpe adquiriendo los derechos.

Según lo revelaron las cuentas del club de la Florida de los Estados Unidos, desde horas previas al juego ya no hay una sola entrada para quienes quieran hacer presencia en el DRV PNK Stadium, casa de Inter Miami. Aunque Messi no sea titular, con el acompañamiento masivo de la afición se espera que sea una fiesta absoluta así como fue la presentación el fin de semana pasado en este mismo estadio.

“No estoy descartando ponerlos de arranque (a Messi y Busquets). Es pronto. Falta un entrenamiento más y conversar con ellos para ver cómo se sienten y después tomaremos la decisión. Hoy por hoy estamos en la función de hacerlos sumar entrenamientos”, Gerardo ‘Tata’ Martino, entrenador que hace poco llegó al club rosado, dijo TyC Sports en días pasados sobre la posibilidad de ver a Messi y compañía.