Los 5 gigantes del fútbol que nunca ganaron el Balón de Oro, según ChatGPT

Aunque parezca increíble, algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos no tienen este premio en su vitrina. Por tal motivo, le pregunté a ChatGPT por los que consideraba como los cinco mejores jugadores que, a pesar de su inmensa calidad, nunca recibieron el Balón de Oro. Como era de esperarse, me sorprendió.

Entonces, ¿nos da ChatGPT razones suficiente para tragar entero su top?, la respuesta es no. Al ser una inteligencia artificial (IA), su razón de ser es alcanzar o superar la capacidad de razonamiento del ser humano. En el caso del Chat, específicamente la forma de escribir y argumentar tal como lo haría un humano. Por lo anterior, ChatGPT podría hacerte debatir a favor o en contra del top de jugadores.

Sin embargo, quizás ese escalafón ya lo hizo alguien antes, o simplemente consideró que era el de la mejor narrativa. Expertos dicen que es tanta la información que maneja ChatGPT, que en ocasiones no sabe con certeza de donde puede provenir, sólo que fue proveída por una persona. Si las inteligencias aprenden, es gracias a que tú les estás enseñando.

“Este modelo es como una persona sin internet que ha estudiado mucho y te responde de memoria”, Prodigioso Volcán.

Así como tu opinión no es la definitiva, esta tampoco, pero muestra la forma diferente de argumentar algunas respuestas de esta herramienta llamada ChatGPT. Entonces no, no saben algo que nosotros no cuando se trata de dar listados definitivos, ¿por qué?, porque es cuestión de gustos para nosotros los que vemos y analizamos el juego, y de estadísticas para una máquina que calcula hasta llegar a lo más aproximado a su concepto de verdad. Es netamente relativo, como casi cualquier “top de” existente.

En ese orden de ideas, Maradona podría estar en ese top día y noche. Capaz con el tiempo el Chat cambie eso. Tal vez yo soy yo el que está mal. ¿Tú que opinas?

*Este artículo se hizo con el apoyo de la Inteligencia Artificial y revisada por un periodista