Lo que decía Messi de la MLS cuando jugaba en Barcelona

Piqué reveló qué le contó Messi

Fueron trece años en los Gerard Piqué Y Lionel Messi compartieron en el Barcelona de España. Más allá de las canchas, los dos futbolistas también compartían en reuniones familiares y llegaron a ser los capos del Barsa, además, porque Piqué es socio del conjunto Azulgrana.

En diálogo con OLÉ, Piqué aseguró que Messi mientras compartieron en el Barsa "en el vestuario hace años mencionaba el hecho de que cuando dejara de competir en Europa su idea era ir a Estados Unidos", reveló el español.

También el exdefensa y hoy empresario dio su punto de vista con base en la decisión que tomó el campeón del mundo de ir a jugar con el Inter Miami, con el que Leo ya es figura.

Piqué dijo que al elegir a Estados Unidos como destino, Messi encuentra “un mercado como Miami donde creo que se siente muy a gusto. Ya ha llegado y en dos partidos pues ya ha demostrado que va a ser una liga que va a disfrutar mucho jugando. Busi (Busquets) también ha ido ahí, Jordi Alba... se van a juntar ahí y la van a pasar bien”.

Adicional, Piqué deslizó la opción de tener a Messi en la Kings League: “¿Por qué no? ‘El Kun’ me lo dice muchas veces que por qué no intentarlo, sé que es un hermano para ‘el Kun’ y está muy conectado con él. Ahora ha llegado a Miami, la está rompiendo ahí, como siempre, y le deseo lo mejor. Veremos en un futuro, ¿por qué no?”, cerró diciendo Piqué sobre el astro Lionel Messi.

El miércoles volverá a la escena

El Orlando City será el rival del Inter Miami de Lionel Messi el miércoles en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Leagues Cup, en un duelo de equipos vecinos del estado de Florida, Estados Unidos.

Revitalizado con la llegada de Messi y Sergio Busquets, el Inter Miami también concluyó líder de su Grupo 3 con un pleno de dos victorias y hospedará en su estadio el duelo ante el Orlando City.

Por primera vez, la Leagues Cup reúne este año a los 47 equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá) y la liga mexicana en un torneo de un mes que culminará con la final del 19 de agosto.