El argentino Lucas Boyé, autor de un gol y asistente en el empate del Elche en su visita a un Real Madrid que tuvo en el brasileño Éder Militao a su salvador ‘in extremis’, en una jornada con remontadas de ‘raza’ en LaLiga, un Southampton que en la Premier detuvo la racha de doce triunfos consecutivos ligueros del Manchester City, una Bundesliga donde la noticia estuvo en que Robert Lewandowski no marcó en la goleada del Bayern Múnich, una Serie A que ve al Inter aún más líder tras autoanularse Milan y Juventus Turín, y el estreno como goleador en el París Saint Germain del defensa español Sergio Ramos, destacan en el fin de semana europeo.

EL SOUTHAMPTON FRENA AL CITY, EL LIVERPOOL LO APROVECHA

El Southampton, que pulula en aguas tranquilas en la Premier, paró la excelente racha de doce triunfos ligueros del Manchester City de Pep Guardiola, que no pasó del empate (1-1) en la visita al St. Mary’s Stadium. Sorprendieron muy pronto los locales, con el 1-0, y no fue hasta pasada la hora de juego cuando igualó el líder. Lo hizo por medio del defensa internacional español Aymeric Laporte. Se volcaron los visitantes en busca del triunfo, pero no pudieron ya superar una bien organizada contención rival.

Del empate del líder se aprovecha el Liverpool, que se impuso a domicilio al Crystal Palace (1-3) y se sitúa a nueve puntos de distancia, con un partido menos. El equipo de Jürgen Klopp ya se plantó a poco más de la media hora con un favorable 0-2, pero padeció en los siguientes minutos y pudo haber visto recortada su ventaja antes del descanso. El tanto local llegó en el minuto 55 y se soñó con el empate. No llegó y sí el tercero visitante, en penalti anotado por el brasileño Fabinho en los instantes finales.

Cinco jornadas después, tras tres empates y una derrota, el Chelsea se reencontró con la victoria en la Premier. Lo hizo ante el Tottenham Hotspur, por 2-0, con un golazo de Hakim Ziyech y un cabezazo del brasileño Thiago Silva, ambos en la segunda mitad. Respira el vigente campeón de Europa, que mantiene la tercera plaza pero a diez puntos del City.

También respira el Manchester United, que se impuso al West Ham, en un partido donde estaba en juego la cuarta plaza, última de acceso a la Liga de Campeones, merced a un gol de Marcus Rashford casi en la última acción de juego, en el minuto 93.