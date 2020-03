Libertadores: lo que debe saber de los partidos de América, Medellín y Junior

Hoy martes 3 de marzo arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 y tres equipos colombianos lucharán para avanzar y continuar el camino para sumarse a Atlético Nacional y Once Caldas como los únicos del país que han celebrado un título en este certamen.

Las acciones en la Copa empiezan con los duelos entre Internacional de Porto Alegre vs Universidad Católica de Chile y Defensa y Justicia de Argentina vs Santos de Brasil, que se jugarán a partir de las 5:30 de la tarde.

El turno de los colombianos será a las 7:30 p.m., hora en la que actuarán América de Cali vs Gremio y Medellín vs Libertad. Al mismo tiempo, se jugarán los cotejos entre Paranaense vs Peñarol y Caracas vs Boca Juniors.

Junior, por su parte, saldrá a escena mañana miércoles, ante el Flamengo de Brasil.

Con duelos complicados, sobre todo para América y Junior, los equipos colombianos tendrán la localía a su favor para intentar comenzar con pie derecho su participación en la Copa Libertadores.

Así llegan América, Medellín y Junior a sus partidos: