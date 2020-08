El astro argentino parece haberse cansado de los problemas deportivos del club en los últimos años y al parecer no encuentra respaldo en el nuevo cuerpo técnico, por lo que ha tomado la decisión que los hinchas catalanes no se esperaban.

Joan Gaspart, ex presidente del Barcelona, en cambio, respaldó a las directivas y dijo que Messi debe esperar a que finalice su contrato o pagar los 700 millones de euros que cuesta su rescisión.

“No se puede marchar. Se irá en 2021. Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya a por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador. El club ha pagado a los jugadores. Y esto no es cosa de dinero, además. Aquí hay un contrato firmado y listo. Y yo quiero mucho a Messi, pero quiero más al Barcelona. Que se pague la cláusula. Me lo hicieron a mí con nocturnidad y alevosía con Figo y yo hice lo mismo con Rivaldo, porque amaba al Barça. Y aquí es lo mismo. Hay una cláusula de 700 millones y los contratos se firman para cumplirlos. Entiendo que se está presionando desde el entorno para que se vaya, pero si yo soy el presidente del Barça no negocio ni un euro. Ni un euro. Si Messi se va por menos de lo que vale su cláusula será más humillante que el 2-8. Y que no se olvide Messi de que el socio quiere más al Barça que al jugador. Y si Messi se va el año que viene, pues vale, mala suerte, se va con 34”, dijo Gaspart en Marca.

“No entiendo que se vaya del Barça. Bueno, pero sí lo entiendo. Porque conozco bien estas jugadas de los jugadores de fútbol. Todos queremos que se quede en el Barça. ¿Que él no quiere quedarse? ¿Qué pasa? ¿Que los millones de socios que le piden que se queden no valen? ¿Se cree que el Barça no le ha ayudado a ser lo que es? A Messi se le quiere horrores y espero que se le disfrute un año más. Prefiero que se vaya gratis el año que viene a que se vaya este por 699 millones.No se debe rebajar un euro”, añadió.

¿QUIEN ARREGLA ESTO?

Otro de los ex jugadores de Barcelona que se pronunció ante la aparente salida de Messi fue Gerard Deulofeu, quien ha dejado el peso de la situación en los directivos.

“Lo que veníamos hablando.. Y ahora qué? Quién arregla esto?”, dijo el jugador en Twitter.